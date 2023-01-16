كشفت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل العثور على مراهقة جزائرية مقتولة شنقا في منطقة أوجريه ببروكسل، وجثة قاتلها إلى جانبها.

وكشف مكتب المدعي العام في لييج عن عناصر جديدة تتعلق بهذه القضية، بناء على نتائج تشريح جثة الضحية.

وأشار المتحدث باسم مكتب المدعي العام في لييج، إلى أن تشريح جثة المهاجم، البالغ من العمر 37 عاما، أكدت فرضية الانتحار، وفقاً لصحيفة “النهار” .

أما فيما يتعلق بالشابة ملاك 14 عاماً، يستحضر الطبيب الشرعي موتا عنيفا خنقا، وكذلك صدمة عنيفة على مستوى رأسه.

كما كشف تشريح الجثة عن آثار اعتداء جنسي، بالإضافة إلى ذلك يشير الادعاء إلى أن تحقيقات إضافية لا تزال جارية.

وصرح المتحدث باسم مكتب المدعي العام في لييج بأن والدة ملك تلقت مكالمة من ابنتها لإخبارها بأنها ذاهبة للتسوق.