علقت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على قرار المحكمة بتأجيل قضيتها ضد حسن شاكوش.

وقالت ريهام سعيد: “على فكرة أنا معرفش إن في قضية النهاردة لحسن شاكوش، أنا هخسرها لأن المحامي اللي كان بتاعي مأخترنيش ومارحش القضية اللي فاتت يمكن ماخدتش حكم يا حسن عشان أنا ماخترنش محامي يخلي باله من حقي بس حقي وحق ولادي عند ربنا انت اخذت عقابك من ربنا بس لسه هاتشوف ربنا هايعمل ايه حسبي الله ونعم الوكيل ويارب تعرف تستحملها”.

كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم، قررت مد أجل النطق الحكم على حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للمذيعة ريهام سعيد من خلال صفحته على فيسبوك، لـ جلسة الغد.