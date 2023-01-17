تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن المقارنة بين لاعب نادي النصر الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال تركي آل الشيخ: “علاقتي قوية برونالدو وميسي، وكريستيانو سألني من الأعظم بيننا وأجابته بأن مارادونا بالنسبة لي”.

وأشار:”الثنائي من أعظم اللاعبين في العالم وتربطني بهما علاقة قوية ولكن مارادونا هو الأعظم وهذه حقيقة.. أنا لم أهرب من السؤال”.

ولفت: “مباراة كأس موسم الرياض سوف تبث في الشرق الأوسط على منصتين، والمباراة تحظى بمتابعة عالمية والقنوات تتسابق عليها للحصول على حقوق بثها وسيتم نقلها من اليابان إلى هواي وعلى قنوات مفتوحة لتسهيل الأمر”.

وأوضح: “وجهنا الدعوة لـ50 اسمًا من أساطير النصر والهلال، 25 من كل جانب وهذا حقهم علينا بين شوطي المباراة في 3 أفراد من الجمهور سيتم اختيارهم بشكل عشوائي للحصول على قمصان موقع عليها من جانب ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار من سان جيرمان وكريستيانو رونالدو وسالم الدوسري من جانب موسم الرياض”.

وتابع: “أوقفنا موقع حجز التذاكر بسبب نفاد كل التذاكر، وهناك صحفي إسباني عالمي قال لي هذه أعظم مباراة ودية صارت في التاريخ”، مضيفا: “سيتواجد نجم من الهلال وآخر من النصر في الإستوديو التحليلي للمباراة إلى جانب النجم الفرنسي تيري هنري والإيطالي فرانشيسكو توتي”.