أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن استقطاب اللاعبين العالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن أهداف الرؤية.

وصرح وزير المالية لقناة CNBC الأمريكية، حول التعاقد مع كريستيانو رونالدو، قائلًا: “أعتقد أن رؤية 2030 تحدثنا عنها من قبل تعد جودة الحياة جزءًا مهمًا منها”.

وأضاف محمد الجدعان: “أردنا التأكد من تحسن نوعية الحياة في المملكة.. الرياضة جزء مهم من ذلك والشباب في السعودية مهتمين بمشاهدة الرياضة، وأعتقد أن أي شيء نقوم به لتعزيز هذه الصناعة سوف يؤتى ثماره بالفعل ويحسن نوعية الحياة لشعبنا”.