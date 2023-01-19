قال وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرا نسبيا.

وأكد أنه يرى إمكانية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بالمفاوضات، مشددا على ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وفقا لما ذكره خلال حديثه لبلومبرغ.

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية شرط مسبق لإقامة علاقات مع إسرائيل، مشددا على منح الكرامة للفلسطينيين بمنحهم دولتهم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الشريك الأمني الأكثر نشاطا في المنطقة، كما أن الصين شريك تجاري مهم للمملكة .