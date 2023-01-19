الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس19 يناير

ملخص مباراة العراق وعمان 3-2 – نهائي خليجي 25

منذ 1 ساعة
0
1089
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    &#8220;أبشر&#8221; تحدث آلية طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميّزة

    “أبشر” تحدث آلية طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميّزة

    منذ 10 دقيقة
    0
    1028
    رونالدو يُتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس موسم الرياض

    رونالدو يُتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس موسم الرياض

    منذ 18 دقيقة
    0
    1094
    بالفيديو .. مشجع يطالب أنمار الحائلي بـ&#8221;ميسي&#8221;.. والأخير يرد

    بالفيديو .. مشجع يطالب أنمار الحائلي بـ”ميسي”.. والأخير يرد

    منذ 28 دقيقة
    0
    1259
    مباحثات لتوسع الشراكة بين المملكة وبريطانيا والهند في مجالات العلوم

    مباحثات لتوسع الشراكة بين المملكة وبريطانيا والهند في مجالات العلوم

    منذ 35 دقيقة
    0
    1065
    وزير الخارجية: نعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرا نسبيا

    وزير الخارجية: نعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرا نسبيا

    منذ 42 دقيقة
    0
    1110