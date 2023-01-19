سلم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في مباراة كأس موسم الرياض بين فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصل رونالدو على لقب أفضل لاعب في مباراة كأس موسم الرياض بعد أن تألق وسجل هدفين لفريق نجوم الهلال والنصر، في شباك فريق موسم الرياض.

وتُوج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بـ كأس موسم الرياض بعد فوزه على فريق نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5/ 4، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.