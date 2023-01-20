أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 34إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 827556 من حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 29 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815183 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9554 حالة وفاة.