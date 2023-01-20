تغلب فريق الفتح على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره ضمك ضِمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.

وأحرز علي الزبيدي هدف التقدم لنادي الفتح بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة قبل أن يعود ضمك ويتعادل في الدقيقة 72 بهدف سجله لاعبه هلال سوداني ثم أضاف لاعبه برونو دوارتي الهدف الثاني في الدقيقة 83 وختم أنتوليتش اللقاء بهدف ثالث لضمك في الدقيقة 90+12.

وبهذه النتيجة،رفع فريق ضمك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 21 في المركز السادس، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 18 في المركز الثامن.