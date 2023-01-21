أبدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ترحيبها بمواقف المملكة الأخوية الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أن المملكة داعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ولحقوقه في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أنه يأتي في مقدمة ذلك دعم المملكة الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية