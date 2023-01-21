أوضح الدكتور عماد مُنشي، مستشار تطوير الفعاليات والوجهات السياحية الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري، مؤكداً أن الصندوق سوف يقوم بسن بعض التشريعات التي تساهم في جعل البيئة الاستثمارية جاذبة.

وقال منشي : “رأس الهرم سمو ولي العهد، هو رئيس لجنة الفعاليات، على الرغم من المناصب التي يشغلها فهو أيضًا يرأس هذا الصندوق، وأصحاب السمو علقوا قبل يومين، على أن المملكة وجهة للسياحة الرياضية”.

وأضاف: وزير الرياضة علق بأنها وجهة للسياحة الثقافية، وهذا مستوى المملكة سواء في العلا أو في حائل أو في الرياض، فهي وجهة للسياحة الرياضة ، والآن نحن نريد ان نكون وجهة للسياحة الثقافية والترفيهية ايضًا.

وتابع : “نريد أن نكون وجهة لجميع الوجهات السياحية، فنحن نريد أن نكون من أفضل خمس وجهات سياحية على مستوي العالم”.