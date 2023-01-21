وثق مقطع فيديو لحظة اصطدام سيدة كانت تقود سيارة بأحد طرق المملكة بامرأة أخرى كانت تسير بذات الطريق.

وأظهر الفيديو سقوط المرأة التي تعرضت للحادث على الأرض، ثم جلست وبدأت تتألم. فيما أوقفت المرأة المتسببة في الواقعة سيارتها ونزلت للاطمئنان عليها .