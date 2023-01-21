“لو رفع الماسك لحظة يموت”.. أسرة مصرية تناشد قيادة المملكة لعلاج ابنها

ناشدت أسرة مصرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – عبر صحيفة “صدى” بالتدخل لمساعدتهم لإنقاذ ابنهم من الموت، مشيرين إلى أنه يحتاج لإجراء عملية زراعة رئة، ومن الصعب إجرائها في مصر بسبب اختلاف فصيلة الدم حيث يمنع القانون المصري التبرع إلا من الدرجة الأولى فقط.

في عامه الثالث عشر، عانى أدهم محمد يعيش في إحدى قرى أجا مركز الدقهلية بدلتا مصر، من مرض مزمن على الرئة «تمدد صديدي شعبي مزمن»، واكتشف الأطباء أن الرئتين أصيبا بالمرض، بحسب ما ذكر”والده”.

زادت حالة أدهم صاحب الـ23 عاما في التدهور يومًا عن آخر، وأصبح يعيش حياته كاملة داخل غرفته مستخدمًا مولد وأسطوانات الأكسجين على أعلى نسبة منها، بعد أن فقدت رئته وظائفها، ويتردد على المستشفى ليخرج ثاني أكسيد الكربون.

قال الأب :ينام أدهم بجانب أسطوانة الأكسجين، لا يفارقه «ماسك» الهواء لحظة، يأكل ويشرب ويدخل الحمام مرتديه كأنه التصق في وجهه فأصبح جزءًا منه، فراقه بالنسبة له رحيل عن الحياة بأكملها، خاصة أن رئته أصبحت شبه متوقفة عن العمل، ولا بديل عن الإسطوانات اليومية.

وأضاف : “نوع واحد من الأدوية التي يتلاقاها «أدهم» ثمن العلبة منه 550 جنيها، بجانب تكلفة 300 جنيه لـ3 أسطوانات أكسجين يستهلكها الشاب يوميًا”.

وأوضح الأب : «ابني يحتاج زراعة رئة خارج مصر» هكذا شخص الأطباء حالة «أدهم» وما يحتاجه حاليا، وحاولنا التبرع له إلا أن فصيلة الدم مختلفة عن فصيلة دمه، ورفض الأطباء إجراء العملية لأن القانون المصري يمنع التبرع إلا من الدرجة الأولى. مشيرا إلى أن الأطباء أخبروه أنه يمكن إجراء العملية في إحدى الدول الأوروبية أو السعودية.

وناشد الأب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالتدخل لمساعدته لعلاج ابنه وإجراء العملية في المملكة.