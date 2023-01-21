طرحت برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل عدد من الفرص الوظيفية، تحت مسمى أخصائي الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وأوضح البرنامج أن المؤهلات والخبرة المطلوبة هي:

_درجة البكالوريوس في الطب أو العلوم التطبيقية أو الصحة العامة أو التمريض أو علم الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.

أو درجة الماجستير في العلوم التطبيقية أو الصحة العامة أو التمريض أو علم الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.

الشهادة الحالية في مكافحة العدوى (CIC) مطلوبة.

_خبرة (1) سنة كحد أدنى. خبرة بعد البكالوريوس في نفس المجال.

_لا يشترط وجود خبرة بعد الحصول على درجة الماجستير.

رابط التقديم:

وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي:هنا