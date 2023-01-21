يواجه نادي باريس سان جيرمان أزمة جديدة مع اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يتعين عليه تخفيض فاتورة رواتب لاعبيه وعدم التعاقد مع لاعبين جدد.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أنه يتعين على الإدارة الرياضية للفريق الباريسي عدم إبرام أي تعاقدات جديدة وتخفيض رواتب لاعبيه؛ بسبب التهديد بفرض غرامة جديدة من الاتحاد الأوروبي، مما يجبره على خفض الأجور بنسبة 30% مع القواعد الجديدة للعب المالي النظيف التي تدخل حيز التنفيذ من الموسم المقبل.

وقد استنفد باريس سان جيرمان بالفعل حد الإعارة الذي فرضه الفيفا، حيث قام النادي في الصيف الماضي بإعارة جورجينيو فينالدوم إلى روما، وماورو إيكاردي إلى غلطة سراي، ويوليان دراكسلر إلى بنفيكا، وعبده ديالو إلى لايبزيغ، ولايفن كورزاوا إلى فولهام، وأندير هيريرا إلى أتلتيك بيلباو، وكولين داغبا إلى ستراسبورغ، ولياندرو باريديس إلى يوفنتوس.