قال المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، بأنه يشعر بالصدمة لاعتقال البرازيلي داني ألفيس، نجم الفريق الكتالوني السابق، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراته أما ضيفه خيتافي، ردا على اعتقال ألفيس: “من الصعب التعليق على مثل هذا الموقف. أنا مندهش ومصدوم للغاية”.

وأضاف : “الأمر صادم لأنني أعرف ألفيس، الأمر حاليا يخص العدالة، والعدالة ستطبق مهما كانت الظروف”.

وتابع تشافي هيرنانديز: “لا يمكننا التدخل حاليا، أشعر بشكل بالأسف نحو ألفيس”.

واعتقلت شرطة مدينة برشلونة، داني ألفيس في أعقاب قرار القاضي بحبسه، حيث تم تحويله مباشرة إلى سجن “بريانس 1” في “سانت إستيف سيسروفيرس”.