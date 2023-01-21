حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز كهربا الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 61 ، وشهدت الدقيقة 74 تمريرة سحرية بأقدام حمدي فتحي تصل عند محمد شريف ليسكنها في شباك محمد عواد ليصبح الهدف الثاني للأهلي، وسجل اللاعب محمد شريف الهدف الثالث .

وبهذه النتيجة ،رفع الأهلي رصيده عند النقطة 34 في المرتبة الأولى بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع