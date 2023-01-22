طرحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الشرقية.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة تحت مسمى:
مشغل DCS (PP – Spherizone Technology):
المؤهلات والخبرات:
تعليم: درجة الدبلوم في العلوم الكيميائية أو ما يعادلها من معرفة بعمليات المصانع الكيميائية.
خبرة: خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في مادة البولي بروبيلين (PP) – تقنية Spherizone من LyondellBasell أمر لا بد منه.
أخصائي صيانة:
المؤهلات والخبرات:
تعليم: خريج هندسة أو دبلوم – ميكانيكي أو أجهزة.
خبرة: 15 سنة كحد أدنى من الصيانة في الصناعات البتروكيماوية.
مشرف صيانة:
المؤهلات والخبرات:
تعليم: خريج هندسة – دبلوم ميكانيكي وكهربائي وأجهزة أو هندسة.
خبرة: 12 عامًا على الأقل من الصيانة الميكانيكية والكهربائية والأجهزة في الصناعات البتروكيماوية
مهندس صيانة تتمحور حول الموثوقية:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
خبرة: 10 سنوات من الخبرة العملية في صناعة المعالجة مع 5 سنوات على الأقل في صيانة المصنع بما في ذلك إصلاح المعدات الدوارة المختلفة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها و 3 سنوات في تسهيل تحليل RCM.
وأضافت أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي هنا
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