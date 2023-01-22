أحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، موجة من الجدل بفستان مكشوف خلال حفل توزيع جوائز حفل JoyAwards بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف، في حفل توزيع جوائز Joy Awards اليوم بالرياض، ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة المثيرة مرتدية فستان أسود مكشوف الصدر.

واعتمدت رانيا يوسف على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوهالجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.