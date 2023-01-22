كشف مصدر عن استعداد كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، لتقديم استقالته في الأسابيع المقبلة.

يأتي رحيل رون كلاين المتوقع بعد فترة ليست طويلة من أداء البيت الأبيض والديمقراطيين بشكل أفضل من المتوقع في انتخابات نوفمبر، بدعم من سلسلة من الإنجازات التشريعية الرئيسية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز

وتعد فترة ولايته في منصب كبير موظفي البيت الأبيض هي الأطول بالنسبة لرئيس ديمقراطي في العصر الحديث .

فيما لم يرد البيت الأبيض على مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق على رحيل كلاين المتوقع