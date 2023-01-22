الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد22 يناير

سيدة تنجو من سقوط شجرة

منذ 2 ساعة
0
1155
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    BMW تروج للغة تصميم جديدة صديقة للبيئة لمدة 10 سنوات

    BMW تروج للغة تصميم جديدة صديقة للبيئة لمدة 10 سنوات

    منذ 41 دقيقة
    0
    1188
    صورة نادرة لجامع الامام تركي ومواقف السيارات

    صورة نادرة لجامع الامام تركي ومواقف السيارات

    منذ 51 دقيقة
    0
    647

    اسرع فزعه بعد الصعق الكهربائي

    منذ 56 دقيقة
    0
    1118
    بنك البلاد يفتح باب التقديم على برامجه التدريبية لعام 2023

    بنك البلاد يفتح باب التقديم على برامجه التدريبية لعام 2023

    منذ 1 ساعة
    0
    1255
    التقاعد المبكر يزيد من خطر الإصابة بالخرف

    التقاعد المبكر يزيد من خطر الإصابة بالخرف

    منذ 1 ساعة
    1
    1265