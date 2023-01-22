علق لاعب النادي الأهلي المصري محمود كهربا، بشكل ساخر على المباراة التي جمعت فريقه بمنافسه الزمالك مساء أمس السبت، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وظهر “كهربا” في غرفة الملابس عقب المباراة؛ حيث قام أحد الأشخاص بالتقاط الفيديو له وقال “الثلاثية.. أهلاوي ثلاثية” وهو يقوم بهز رأسه بشكل ساخر.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وأحرز كهربا الهدف الأول لصالح النادي الأهلي.