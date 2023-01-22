أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، مغلقا عند 10725 نقطة (+ 43 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال.

وارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي”، بنسبة 1 %، عند 32.45 ريال و78.10 ريال، على التوالي.

وصعد سهم “السعودي الألماني” بنسبة 5 % عند 27.50 ريال وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

وكانت الشركة أعلنت الانتهاء من جميع الاختبارات لمشروع البرج الطبي في مستشفى الرياض وبدء التشغيل الفعلي للمشروع.

وأنهت أسهم “المملكة القابضة” و”ينساب” و”السيف غاليري” و”المجموعة السعودية” و”جبل عمر” و”بنك الرياض”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

في المقابل، تراجع سهم “المراعي” بنسبة 2 % عند 55.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 190 ألف سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022، إلى 355.8 مليون ريال وبنسبة 24 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وكانت أقل من متوسط التوقعات.

وشهدت جلسة اليوم تعليق تداول سهم “توبي” قبل الإغلاق بنحو نصف ساعة، بناء على طلب الشركة، وكان السهم يتداول قبل التعليق عند 176.00 ريالا (- 1 %)، وسط تداولات بلغت نحو 60 ألف سهم.