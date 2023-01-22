كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد لا يريد أن يستغل الاضطراب المزدوج الحاصل بين كليان مبابي وفريقه باريس سان جيرمان حتى لا يتأثر مركز تدريب “فالديبيباس”، الذي يتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية للنادي فيه.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه في الوقت الحالي، لا يتعلق الأمر بطلب العفو عن الفرنسي أو الغطرسة المدريدية، إنها استراتيجية ومشروع خالص وصعب.

وذكرت الصحيفة: “بالطبع، هم يقدرون اللاعب القادر على إحداث فارق في أي مباراة، لكن قيادة الفريق تثق في البرازيلي فينيسيوس جونيور كما اتضح من العقد الذي وقعه الصيف الماضي، ولكن في ريال مدريد لا يريدون معرفة أي شيء عن مشكلة مبابي وباريس سان جيرمان”.

وأضافت : “في ريال مدريد، بشكل غير رسمي، نفوا أي اتصال بالمقربين من المهاجم الفرنسي، وإنهم لا يديرون ظهورهم لواقع ما يدور حول المهاجم والطلبات التي لا مقابل لها من رئاسة النادي الفرنسي والتي في الوقت الحالي لا تساعد الأجواء في غرفة الملابس الباريسية على أن تكون مناسبة”.