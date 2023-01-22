تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على نظيره الاتفاق، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن .

وأحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف النصر في الدقيقة 31، بعد تلقي تمريرة عرضية من عبدالمجيد الصليهم، ليودع كرة رأسية في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة، ليتزعم صدارة ترتيب دوري روشن ، بفارق نقطة عن الهلال، الوصيف بـ32 نقطة من 15 مباراة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة من 14 مباراة، في المركز العاشر.