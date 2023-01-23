تحدثت الراقصة صفوة عن تفاصيل طلاقها، مشيرة إلى أنها مرت بـ حالة اكتئاب حادة أدت إلى سقوط شعرها بالكامل.

وقالت صفوة خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامج قعدة ستات، المذاع على شاشة القاهرة اليوم: أنا اتطلقت من جوزي 3 مرات ومرتين لأسباب لا داعي لذكرها، وآخر طلقة جالي اكتئاب وشعري وقع وبقيت أركب بواريك لدرجة مفيش شعر أركب فيه بنس الباروكة، منهم فيلم الرغبة ساعتها كنت لابسة باروكة وناس كتبوا إني مش هشتغل تاني وبمر بفترة اكتئاب.

وتطرقت صفوة للحديث عن صعوبات مهنة الرقص، قائلة: الرقص مهنة صعبة لأن الراقصة بتشتغل مع أكثر من 40 راجل، ولكني اعتزلته من 14 سنة وبذلت مجهود كبير عشان أثبت نفسي في التمثيل وأمحي لقب راقصة لأن كلمة راقصة المجتمع مش بيقبلها وخاصًة لو مجتمع شرقي، على الرغم من إني كنت بكسب كتير من الرقص.