كشفت مصادر عن تغييرات هيكلية في مسيرة رابطة دوري المحترفين، تضمن تعيينات لمسؤولين تنفيذيين أجانب.

وبينت المصادر أن البريطاني غاري كويك سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لمواكبة المرحلة الحالية من التطورات التي تشهدها كرة القدم في المملكة، بحسب الشرق الأوسط.

وكان غاري كويك قد تولى منصب الرئيس التنفيذي في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 3 سنوات، كما عمل في نادي ويغان الإنجليزي، وكذلك في شركة نايك.

ولفتت إلى أن سعد اللذيذ سيعين في منصب نائب رئيس الرابطة.