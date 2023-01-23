طرح المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه بـ (لينكد ان) للتوظيف، وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض، تحت مسمى “ما بعد الدكتوراة في نمذجة المناخ”.

الوصف الوظيفي

متخصص في نمذجة المناخ وتحليله ، معرفة برمجيات R ميزة إضافية.

وأوضحت أن المؤهلات والخبرة المطلوبة هي:

_دكتوراه في الفيزياء أو الأرصاد الجوية أو الرياضيات أو أي موضوع آخر ذي صلة ،

_مهارات برمجة قوية (بشكل مثالي Python و Linux Bash Scripting) ،

_خبرة متقدمة في معالجة البيانات الضخمة في بيئة حوسبة عالية الأداء Linux

_معرفة عملية بالتحيز أساليب التعديل والتقليل الإحصائي ،

_خبرة متقدمة في العمل بشكل تعاوني على العلوم والبرمجيات.

وأشار المركز إلى أن التقديم متاح وذلك عن طريق إرسال السيرة الذاتية وخطاب التحفيز إلى هذا الرابط هنا