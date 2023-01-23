تعاقدت إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي مع لاعب التعاون سميحان النابت، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو لـ”سيمحان النابت” يتحدث فيه عن انضمامه للأهلي، وكيف عاد إلى بيته الذى بدأ فيه مسيرته الكروية.

يذكر أن اللاعب سميحان النابت والذي يبلغ من العمر 26 عامًا قد تدرّج في الفئات السنية بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل لنادي أبها في عام 2017.