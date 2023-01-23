توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح الى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.