وصف الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، لاعب النصر أندرسون تاليسكا بأنه نجم مباراة الفريق أمام الاتفاق.

وقال الذايدي: “تاليسكا هو نجم مباراة النصر والاتفاق بينما رونالدو شفت لسانه أكثر من لعبه “.

وكان النصر استعاد صدارة الدوري بفوزه 1-0 على الاتفاق حيث أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر في الدقيقة 31.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة واحدة على الهلال حامل اللقب.