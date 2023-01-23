وصف الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، لاعب النصر أندرسون تاليسكا بأنه نجم مباراة الفريق أمام الاتفاق.
وقال الذايدي: “تاليسكا هو نجم مباراة النصر والاتفاق بينما رونالدو شفت لسانه أكثر من لعبه “.
وكان النصر استعاد صدارة الدوري بفوزه 1-0 على الاتفاق حيث أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر في الدقيقة 31.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة واحدة على الهلال حامل اللقب.
🗣 محمد الذايدي :
"تاليسكا هو نجم مباراة #النصر والاتفاق .. بينما #رونالدو شفت لسانه أكثر من لعبه ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malthaidy pic.twitter.com/KtlHJyE0UD
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 22, 2023
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