كشفت شركة منارة الأفق للتموين، عن توفر وظائف في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الطائف.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة هي: مستشفى الأطفال بالطائف (تفاصيل): أخصائي تغذية علاجية، رئيس طهاة، طاهي، طاهي حميات، مساعد طاهي، عامل توزيع، عامل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مستشفى الصحة النفسية بالطائف (تفاصيل): رئيس طهاة، حلواني، طاهي، طاهي حميات، عامل توزيع، عامل، فضلا عن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف (تفاصيل): أخصائي تغذية علاجية، رئيس طهاة، طاهي، طاهي حميات، مساعد طاهي، عامل توزيع، عامل.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/01هـ الموافق 2023/01/23م ولمدة أسبوع من تاريخه، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]