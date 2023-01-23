قدمت الحكومة الكويتية اليوم الاثنين اسقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأصرت الحكومة على موقفها بخصوص إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان بدون تعهدات، وكذلك سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وتجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، بسبب مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصة المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها، من أبرزها قانون إسقاط القروض.

وأشار مصدر حكومي إلى أن الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة.