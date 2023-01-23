أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 29 ألف شهادة “مطابقة الإرسالية” لمنتجات التجميل لـ 18 جهة منذ إطلاق نظامها الإلكتروني “فسح” عام 2021م.

ويهدف النظام إلى تمكين المستوردين من تقديم طلبات الفسوحات لمنتجات التجميل المستوردة، كما يمكّن الجهات من فحصها، وإصدار شهادات المطابقة، وتقليل الفترة الزمنية الخاصة بالفسح، ويسمح للمستوردين بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم، وييسر عملية تعديل البيانات الخاصة بالإرسالية، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات بين “الغذاء والدواء” وبين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يضمن سلامة المنتجات المستوردة، ويوحّد آلية التقديم.

ويسهم النظام في رفع الكفاءة عبر اتخاذ القرارات وفق معايير ذات دقة عالية، وتنظيم آلية العمل بين جهات المطابقة، والمستورد وبين “الغذاء والدواء”، إضافةً إلى إسهامه في رفع مستوى الحوكمة بالهيئة التي تُشرف عليه، وتقوم شركة ثقة، الشريك التقني بتشغيله وتطويره, ويمكن الاستفادة منه بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: هنا.