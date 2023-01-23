أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، مغلقا عند 10766 نقطة (+ 41 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

وارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي”، عند 33 ريالا (+ 2 %) للأول، و78.90 ريال (+ 1 %) للثاني.

وأنهت أسهم “اللجين” و”ينساب” و”بنك الجزيرة” و”جبل عمر” و”مصرف الإنماء” و”البحري” و”استثمار”، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “البحر الأحمر” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 27.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو المليون سهم.

وارتفع سهم “الدريس” بأقل من 1 % عند 79.90 ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت عن ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى 71.8 مليون ريال وبنسبة 33 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

في المقابل، أغلق سهم “سينومي سنترز”، عند 19.90 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع “مشاركة ريت” بنسبة 3 % عند 8.39 ريال.