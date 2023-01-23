قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مواطنين لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما (11) مُخالِفة لنظام أمن الحدود، (6) مخالفات من الجنسية الإثيوبية و(5) مخالفات من الجنسية الصومالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالة المخالفات إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.