أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة (مملوكة لصندوق الاستثمارات)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في المدينة المنورة.
المسمى الوظيفي: أخصائي المشتريات.
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
مهارات الكمبيوتر المتقدمة على مايكروسوفت أوفيس
تجربة SAP Ariba.
شهادات المشتريات المهنية.
خبرة: خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمتخصص مشتريات بدوام كامل.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2022م من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــا
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