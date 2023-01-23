أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة (مملوكة لصندوق الاستثمارات)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في المدينة المنورة.

المسمى الوظيفي: أخصائي المشتريات.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

مهارات الكمبيوتر المتقدمة على مايكروسوفت أوفيس

تجربة SAP Ariba.

شهادات المشتريات المهنية.

خبرة: خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمتخصص مشتريات بدوام كامل.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2022م من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــا