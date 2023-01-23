لقى الرئيس التنفيذي لشركة بيجاه في محافظة لرستان غرب إيران، حشمت الله بهرامي، مصرعه بهجوم مسلح بعد ساعات من إقالته من منصبه.

وأطلق مسلحون النار على حشمت الله بهرامي، في الطريق السريع ثم هربوا.

وتعتبر شركة بيجاه من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج منتجات الألبان، ويجرى التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.

ايران، قتل، جريمة

لقى الرئيس التنفيذي لشركة بيجاه في محافظة لرستان غرب إيران، حشمت الله بهرامي، مصرعه بهجوم مسلح بعد ساعات من إقالته من منصبه.

وأطلق مسلحون النار على حشمت الله بهرامي، في الطريق السريع ثم هربوا.

وتعتبر شركة بيجاه من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج منتجات الألبان، ويجرى التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.