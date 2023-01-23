انطلق الرحالة السعودي ماجد العطوي سيراً على الاقدام من منطقة تبوك ممثله بأميرها الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتاريخ 10/12/2022 قاصدا العاصمة الرياض وذلك بمناسبة يوم التأسيس تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا كمواطنين سعوديين .

بدوره قال “العطوي” هذه المبادرة هي جهد شخصي دفعني إليها حبي للوطن، حيث عزمت على الانطلاق من تبوك سيراً على الاقدام وصولاً إلى العاصمة الرياض ، أهدف من خلالها إرسال رسالة بإسمي واسم كل سعودي وهي تثمين جهود المملكة وترجمة مكانتها التي تحتل نفوس أبنائها، ومازالت رحلتي مستمره حتى هذا اليوم حيث إني قطعت حتى الآن مسافة 1100 كيلو متر سيراً على الأقدام ويفصلني عن العاصمة الرياض قرابة 200 كيلو متر تقريباً .

وتأتي إنطلاقة “العطوي” بمناسبة يوم التأسيس استحضارا واستذكارا لذلك القائد الهمام مؤسس الدولة السعودية الأولى المغفور له بإذن الله تعالى الإمام محمد بن سعود في عام ١٧٢٧ م.

وقال “العطوي” انه استشعر من خلال هذه الرحله فضل هذا اليوم حيث قطع مسافات شاسعة مرور بصحاري وتضاريس مختلفه دون أية مضايقات أو منغصات تهدد سلامته واطمئنانه شاكراً الله على هذه النعمة الكبيرة ” أي نعمة” الأمن والأمان التي أمتن الله بها على هذه البلاد المباركه التي كان يعمها الشتات قبل ذلك التأسيس الذي نحتفي بذكراه العظيمه حتى هذه اللحظة التي نعيش بركاتها ونستشعر نعمتها .

ومن المتوقع وصول “العطوي” للعاصمة الرياض في تاريخ 22/2/2023الذي يتزامن مع يوم التأسيس وذلك تعبيراً عن التلاحم والتكاتف بين المواطن وقيادته الرشيدة ولإيصال رسالة ولاء وبيعة أبدية لقيادتنا الرشيدة ومن المقرر إنتهى هذه الرحلة بوصوله للدرعية بجوار أكبر علم سعودي ويطمح العطوي بأن يواصل المسير وصولاً لمقر إمارة منطقة الرياض وأميرها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود القائمين على نهضة هذه المنطقة والتي تحظى بالعناية والإهتمام من ولاة الأمر رعاهم الله كسائر مناطق مملكتنا الحبيبة، واللقاء بهم والتشرف بالسلام عليهم لتنتهي بذلك الرحلة التي استغرقت قرابة 60 يوم قضاها “العطوي” سيراً على الأقدام حيث يقطع يومياً حوالي 30كم وهناك هدف ورسالة أخرى مجتمعية وهي حث المواطنين بكل فئاتهم وأعمارهم على ممارسة رياضة المشي هذه الرياضة الجميلة السهلة والتي تناسب كافة الأعمار.