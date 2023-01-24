أعلنت مدراس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج عن فتح التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية.
وأوضحت مداري فرسان الجزيرة الأهلية أن الوظائف التعليمية المتوفرة هي :
1- مدير / مديرة مدرسة.
2- وكيل / وكيلة مدرسة.
3- معلم / معلمة تربية خاصة.
4- أخصائي / أخصائية نفسي.
5- مرشد / مرشدة طلابي.
6- معلم / معلمة رياضيات.
7- معلم / معلمة إنجليزي.
8- معلم / معلمة دراسات إسلامية.
9- معلم / معلمة كيمياء.
10- معلم / معلمة فيزياء.
11- معلم / معلمة علوم.
12- معلم / معلمة اجتماعيات.
13- معلم / معلمة حاسب آلي.
.. أخري.
وأضافت مدراس فرسان الجزيرة الأهلية أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:هنا
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