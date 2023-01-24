أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 10796 نقطة (+ 30 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال.

وارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي”، بنسبة 1 %، عند 33.20 ريال و79.50 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم “المتقدمة” و”مجموعة تداول” و”كيان السعودية” و”أسمنت السعودية” و”سبكيم العالمية” و”مهارة” و”سيرا”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وسجل سهم “الحفر العربية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 137 ريالا (+ 5 %).

وتصدر سهم “الخليجية العامة” ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى عند 7.61 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ2 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم “جبل عمر” بنسبة 1 % عند 18.06 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تلقيها إشعار من هيئة الزكاة بتنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية بمبلغ 357 مليون ريال عن أعوام سابقة.

وأغلق سهم “متطورة” عند 31.05 ريال (- 3 %).