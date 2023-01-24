قررت وزارة التعليم منح المدارس الأهلية والعالمية صلاحية تقليص وقت الحصة الدراسية.

ونص التوجيه أيضا على منحها صلاحية تعديل الوقت المحدد لبدء اليوم الدراسي لديها، بتقديمه نصف ساعة أو تأخيره ساعة عما هو معتمد، وفقا لـ”عكاظ”.

ومنحت المدرسة مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية بحيث لاتقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وعن 40 دقيقة للمرحلة الثانوية، على أن تتم الاستفادة من الوفر المتحقق من المرونة في زمن الحصة الدراسية بالبرامج الإثرائية المرخصة من الوزارة وبما يتوافق مع ساعات التعلم اليومية والأسبوعية المماثلة في التعليم العام لكل صف دراسي.

ودعت الوزارة المدارس الراغبة في تطبيق ما ورد فيها بضرورة إشعار إدارة التعليم أو مكاتب التعليم العالمي الذي تتبع له مع أهمية إعلان توقيت اليوم الدراسي للمستفيدين قبل الفصل الدراسي بأسبوعين أو عند التسجيل في بداية العام الدراسي.