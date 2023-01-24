أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، تبوك)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي:

1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك):

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

– يفضّل وجود خبرة في منصب إداري.

2- مسؤول أمن (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك): من هنـــــــــــــــا

2- مسؤول أمن (الرياض): من هنـــــــــــــــــا