أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، تبوك)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي:
1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك):
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– يفضّل وجود خبرة في منصب إداري.
2- مسؤول أمن (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك): من هنـــــــــــــــا
2- مسؤول أمن (الرياض): من هنـــــــــــــــــا
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