فاجئت جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، متابعيها على “إنستغرام” بمركبة فخمة كان تقلها خلال المباراة التي كانت بين فريق النصر ونظيره الاتفاق.

وخطفت السيارة الفارهة أنظار متابعيها لاتساعها وتعدد تقنياتها، وسقفها الذي بدا كأنه سماء يتلألأ فيها النجوم، فضلا عن تصرفات رودريغيز الطريفة بصحبة اثنين من مرافقيها.

وأثارت هذه التصرفات تعليقات طريفة من متابعيها من محبي اللاعب البرتغالي، الذين تحدثوا عن فخامة السيارة والمجوهرات الثمينة التي تعمدت جورجينا التباهي بها خلال وجودها بالسيارة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فاز يوم الأحد الماضي على الاتفاق بهدف نظيف ضمن منافسات دوري روشن.