كشف عبدالله آل عائض مستشار في الأمن السيبراني، عن أبرز المتطبات التي يحتاجها السوق التقني والرقمي خلال الفترة الحالية.

وقال آل عائض خلال برنامج “سيدتي”، إن السق بحاجة للمتطلبات التي تخدم الحقبة الزمنية القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك الأمن السيبراني بجميع تخصصاته.

كما نصح الشباب بخطوات التحضير للمقابلات الشخصية في مجالات العمل التقنية والرقمية، قائلا: “في المقابلات الشخصية يأتي أشخاص جيدون لكن لم يظهروا نفسهم بالطريقة المناسبة، لذلك حضر نفسك جيدا، تحدث عن نفسك والتخصصات التي درستها ومجال دراستك، والخبرة التي اكتسبتها، والمناصب التي سبق وأن توليتها، ثم تحدث عن إنجازاتك”.

وتابع: “جرب أن تعرض فكرة جبارة أنت درستها وتشرحها وتوضح أنك ستعمل على تطويرها”.