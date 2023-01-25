قال المحلل السياسي تركي القبلان، إن الأهمية الجيواستراتيجية لموقع المملكة يحتم علينا ومن منظور جيوسياسي أن نُعظّم من أهمية البحر الأحمر كمجال حيوي سعودي بما لا يقل أهمية عن الخليج العربي إن لم يفوقه.

وأشار تركي القبلان:”بحيث نعمل أن يكون الفضاء الجيوسياسي في هذا الاتساق بين المملكة والقارة الأفريقية”.

وتابع:”بحيث نحوّل مفهوم البحر الأحمر بأنه البحر الواصل وليس الفاصل بيننا وأفريقيا،وبالتالي من المهم هندسة مدخل باب المندب جيوبوليتيكياً لتأمينه بما يخدم مصالحنا والدول المتشاطئة وأن لانسمح لأحد العبث في هذا المجال الحيوي لمن لديه تطلعات الاستثمار في ميزته كورقة ضاغطة مستقبلاً”.