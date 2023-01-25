قام أب مصري انتزع من قلبه كل مشاعر الأبوة والإنسانية والرحمة بنهش عرض ابنته الصغيرة، التى لم تتجاوز الـ 9 سنوات بالإجبار وبكل وحشية .

وتفصيلاً، تلقى رجال الشرطة اخطارًا يفيد، بتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، لرجل يمارس الزذيله مع فتاه قاصر، وبعد التحرى اكتشفو الفضيحة المدوية حينما قام رجل فى العقد الثالث من عمره يجبر ابنته صاحبة الـ 8 سنوات، على المعاشرة بالقوة.

ولم يكتف الأب بفعلته الوحشية بل قام بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تحرك رجال الأمن، ونجحوا فى تحديد الهوية ليتمكنوا من إلقاء القبض على الاب الملعون، ليتم إحالته إلى النيابة العامة لتبدأ عملها بالتحقيق معه.

وأفادت النيابة العامة، خلال التحقيقات بأن المتهم استغل حداثة سن نجلته واستغل سلطته الأبوية عليها حيث اصطحبها لغرفته وبدأ في تحسس أجزاء حساسه من جسدها وجردها من ملابسها وهتك عرضها بالقوة وسجل لها مقطع فيديو أثناء إرتكابه جرمه.

ولفتت أن المتهم اعتدي علي قيم ومباديء المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات دمنهور قضت على المتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا لقيامه بهتك عرض نجلته البالغة من العمر 9 سنوات وتصويرها.

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