كشفت تقارير صحفية عن أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو، مهدد بالإيقاف لمدة 30 يوما.

ونقلت التقارير عن الصحفي الإيطالي باولو زيلياني، أن العقوبات التي ستفرض على نادي يوفنتوس بشأن وقائع تنازل مزيف عن بعض الرواتب خلال موسم 2019-2020، لتظهر ميزانية النادي التي قدمت للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، دون خسائر كبيرة،قد تجعل اللاعبين الحاليين والسابقين للنادي يتعرضون للعقوبة ممن لعبو في النادي خلال تلك الفترة، ومنهم رونالدو.

وذكر أن هؤلاء اللاعبين مهددون بالإيقاف لمدة 30 يوما أو أكثر سواء كانوا مستمرين مع يوفنتوس حاليا أو رحلوا عنه، مضيفا أن مسؤولي يوفنتوس وقعوا على وثائق تثبت أن النادي مدين لرونالدو بمبلغ 22 مليون يورو، لكن الأخير لم يطلع عليها.

ولفت إلى أن رونالدو يمكنه مقاضاة النادي واسترداد أمواله، لكن ذلك لن يعفيه من العقوبة إذا صدرت بحق النادي.