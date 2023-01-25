أكدت تقارير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غيّر رأيه بشأن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ، ولن يُكمل مع الفريق.
وكانت مصادر قد كشفت عن تلقي خورخي ميسي والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله أعلى عرض من نادي الهلال براتب 300 مليون يورو.
أكدت تقارير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غيّر رأيه بشأن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ، ولن يُكمل مع الفريق.
وكانت مصادر قد كشفت عن تلقي خورخي ميسي والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله أعلى عرض من نادي الهلال براتب 300 مليون يورو.
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