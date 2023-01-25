أكدت تقارير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غيّر رأيه بشأن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ، ولن يُكمل مع الفريق.

وكانت مصادر قد كشفت عن تلقي خورخي ميسي والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله أعلى عرض من نادي الهلال براتب 300 مليون يورو.