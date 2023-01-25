وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية, الشؤون الصحية بالمنطقة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين سامي العتيبي و مناحي العتيبي في حادث الاختناق الناتج عن إشعال الفحم في خيمة مغلقة في قرية لينة بمنطقة الحدود الشمالية، وتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، ونقلهم لاي مستشفى مناسب لحالتهم الصحية.

فيما نقل محافظ رفحاء فراج العماني، تعازي ومواساة سموِّ أميرِ منطقة الحدود الشمالية اليوم، لذوي المتوفين عبدالكريم العنزي وحزام العتيبي وماجد العتيبي رحمهم الله.

ودعا سموُّه اللهَ تعالى أن يتغمَّدَ المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.